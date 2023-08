Die ‘ouwe kerel’ met zijn harkjes tovert het Schouwse strand om in tijdelijke kunstwerken

Burghse Dag staat voor trekpaar­den­man Johan van der Wekken (93) bovenaan

Je kunt her en der over de koppen lopen. De Burghse Dag is nog altijd een trekker van jewelste. Je struikelt er over de Ot en Sien-outfits, Zeeuwse dracht, oude ambachten en paardentradities. Het publiek vreet het, zelfs al is het editie nummer 31. ,,Een dagje Efteling kost 45 euro. Dit is gratis én het is een ervaring”, zegt (mede-)oprichter Dick Meulblok.