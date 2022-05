Die oude Cornelia was echt niet meer van deze tijd; 123 bewoners vinden hun draai in eigentijds verpleeghuis

De 79-jarige Piet den Boer gaat het prima naar z’n zin krijgen in appartement nummer 75 in Zierik7, weet hij nu al zeker. ,,In de Cornelia moest ik in het begin een kamer met iemand anders delen. Dat is niet zo héél erg, maar dit is dan toch beter. Dit is meer van jezelf.” Op zijn oude kamer was ook geen plaats voor persoonlijke spulletjes, vult zoon Marnix aan. ,,Weet je wat het ook is”, vertelt Piet verder, ,,wanneer je met een groepje in een gezamenlijke huiskamer zit, wil ieder voor zich naar een andere tv-zender kijken. Dat werkt niet! Straks ga ik daar zelf weer over.”