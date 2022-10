Die bussen stoppen pal voor Bertus’ raam

De Wieken zet de deuren voor iedereen open: ‘Spannend, maar mensen fleuren er van op’

De eerste keer dat de deuren naar de gang in De Wieken in Zierikzee werden opengezet, was voor sommige mensen best eng. Maar het ‘open verpleeghuis’ lijkt steeds beter te bevallen. ,,Het is een verrijking”, merkt zorgmanager Paula Schiettekatte van Eilandzorg. Op vaste tijden gaan alle deuren in het zorgcentrum open. Ook mensen met ernstige dementie kunnen zich dan binnenshuis vrij bewegen.

