Dick krijgt gestolen scooter terug dankzij flitsactie op Facebook

RENESSE - Het was even flink zuur voor Dick Meulblok uit Renesse. Sta je voor dag en dauw op om de krant te bezorgen, blijkt je scooter met aanhangwagentje uit de tuin gestolen. Maar dankzij een flitsactie van zoon Matthijs op Facebook, werd het enige vervoersmiddel van zijn vader al binnen een paar uur weer gevonden.

Meulblok was bijna vier decennia dé groenteboer van Burgh-Haamstede en maakte daarnaast zestien jaar voor de VVD deel uit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. In 2018 kwam daar een einde aan, nadat hij door zijn partij op een onverkiesbare plaats was gezet. Kort daarop werd Meulblok ziek en zag hij zich genoodzaakt zijn winkels in Burgh, Goes en Zierikzee te verkopen.

Ik ben weer herstellende

,,Ik ben gelukkig herstellende. Ik heb weer doelen voor ogen en dat is voor mij heel belangrijk”, vertelt Meulblok. Zes weken geleden begon hij als bezorger van de PZC in Nieuw-Haamstede. ,,Eén van de grotere routes. ,,Zo'n krant bezorgen in alle rust en vroegte is goeie therapie.”

Voor zijn krantenwijk gebruikt Meulblok een scooter, waar twee zware tassen aan hangen en karretje is aangekoppeld. ,,Een grote route, dus in dat karretje zit gelijk de rest van de voorraad.” Een auto heeft hij niet meer en daarom hakte de diefstal van zijn enige vervoersmiddel (los van een oude fiets) afgelopen nacht er even diep in.

De scooter stond op slot klaar

De scooter stond op slot klaar buiten de poort aan de Emmaweg in Renesse en werd tussen één en drie uur 's nachts gestolen, door het stuurslot uit te boren. Zoon Matthijs plaatste 's ochtends een bericht op Facebook en nog geen drie uur later werd de scooter in een brandgang twee straten verderop gesignaleerd. Dick: ,,Dat is dan weer de kracht van sociale media. Geweldig! En de kranten zijn nog bezorgd door een lieve collega.”

Volledig scherm Dick Meulblok in 2018 met DJ Tiësto in zijn winkel in Burgh-Haamstede. © Dick Meulblok