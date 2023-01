Deze zarzuela is een fiësta voor de smaakpapillen

De regen geselt het landschap, er staat een ruige wind. We kunnen kiezen. Of thuis aan de stamppot of even wegdromen en genieten van Spaanse gerechten. Nou, die keuze is snel gemaakt. We sturen aan op Zierikzee en komen koud en nat aan bij Spaans restaurant Mi Olivo. Daar passeren we maar liefst twee tochtdeuren in het halletje, dus binnen moet het lekker warm zijn.