Deze onderwaterfoto van Marloes viel in de prijzen

Je moet wel even goed kijken om te begrijpen wat je ziet. Zijn het twee duikers of één? Dat laatste is het geval. Het knappe staaltje gezichtsbedrog kostte dan ook wel een paar duiken om de perfectioneren, zegt Marloes, die ervaren duikster is. ,,Ik denk dat we drie oefenduiken gemaakt hebben om te kijken of het überhaupt zou werken. Op de wedstrijddag zelf hebben we vier duiken gemaakt. Pas aan het einde van de dag was het licht goed vanwege de lage zon. Zo krijg je dat mooie groene water op de foto.”