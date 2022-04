Deze mensen kregen een lintje op Schouwen-Duiveland

Dit zijn de mensen die vandaag een koninklijke onderscheiding hebben gekregen in de gemeente Schouwen-Duiveland plus de activiteiten in heden en verleden waarom zij de lintjes hebben ontvangen.

Iet Deurloo-Wiebrens uit Bruinisse. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Secretaris van het schoolbestuur en vrijwilliger bij de Christelijke Basisschool Op Dreef in Bruinisse, lid van de cliëntenraad van het zorgcentrum In ’t Opper, Bruinisse, secretaris van de Streekdrachtvereniging De Arke, vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Bruinisse.

Adrie Hoogerwerf-De Koning uit Bruinisse. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Schouwen-Duiveland, vrijwilliger bij Vrijwilliger Thuis van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio, zwemvrijwilliger bij de zorglocatie Jannewekken in Zierikzee van de Stichting ‘s Heeren Loo, vrijwilliger bij de zorglocatie In ‘t Opper van de Stichting Allevo, vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Bruinisse, vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk Schouwen-Duiveland.

Jan Mallan uit Bruinisse. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mantelzorger voor zijn schoonzus en schoonmoeder, vrijwilliger bij het zorgcentrum In ‘t Opper te Bruinisse, oprichter en tweede voorzitter van het Zangkoor Petrum Dathenum, Bruinisse, vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Bruinisse,

Tonja van der Wielen-Giljam uit Nieuwerkerk. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger bij het Rode Kruis in Bruinisse, vrijwilliger bij het Zorgcentrum In ‘t Opper Bruinisse, vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Bruinisse, mantelzorger, vrijwilliger bij de kringloopwinkel van de Stichting Woord en Daad in Nieuwerkerk

Lena Brouwer-Reijngoudt uit Nieuwerkerk. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bestuurslid en vrijwilliger bij de Vrouwenvereniging Tabitha te Zierikzee, voorzitter van de bewonerscommissie Steenzwaenshof in Nieuwerkerk, secretaris van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) afdeling Schouwen-Duiveland, Dorpsraadslid Nieuwerkerk.

Luitzen Bijlsma uit Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voorzitter Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD), Vrijwilliger Historische Spelen Zierikzee, medeoprichter/voorzitter van de Stichting vrienden Erfgoed Zierikzee, vrijwilliger bij de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven (SCEB).

Tonny Vaes uit Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger bij de Pater Damiaanparochie, parochiekern Schouwen-Duiveland, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Zwemvereniging Onderdak te Zierikzee.

René Plu uit Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hoofdpiet tijdens de intocht van Sinterklaas in Zierikzee, secretaris van de Amateur Comedie Zierikzee (ACZ), vrijwilliger bij de Stichting Historische Spelen Zierikzee, vrijwilliger bij en secretaris van de Stichting Wielersport Zierikzee, mantelzorger voor partner, vrijwilliger bij de Stichting Radio Schouwen-Duiveland.

Aad van der Wouden uit Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voorzitter van de Stichting Historische Spelen Zierikzee, voorzitter van de Meester Breetvelt Speeltuin, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Schouwen-Duiveland, medeoprichter en voorzitter van de Stichting Evenementen Zierikzee, bestuurslid en aantredend voorzitter van de Rotary Club Zierikzee.

Helle van der Roest uit Kerkwerve. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Voorzitter van de Bijenhoudersvereniging Schouwen-Duiveland, bijgedragen aan het verbeteren van de afvalwaterzuivering in Nederland, als docent bij Wateropleidingen ontwikkelen van het lesmateriaal.

Lucie de Vlieger-Hillebrand uit Zonnemaire. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger bestuurslid van Harmonievereniging Nut en Uitspanning te Zonnemaire, vrijwilliger bij de Stichting Ziekenomroep Nomen Nescio.

Peter van der Sluis uit Brouwershaven. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bestuurslid van de Watersportvereniging Brouwershaven, penningmeester van de Oranjevereniging Brouwershaven.

Pieter van der Hulle uit Brouwershaven. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Secretaris van en vrijwilliger bij de Coöperatie van Eigenaren bij het Recreatiepark Port Greve III, co-auteur van een boek over (bouwen voor) de ouderenzorg in Nederland, Zweden, Engeland en Denemarken, adviseur bij de Stadsraad Brouwershaven, voorzitter van het Cultuurhuis ZierikC, voorzitter van de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven.

Gert Jan Buth uit Serooskerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bestuurslid en voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland,bestuurslid van en vrijwilliger bij de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Piet Rotte uit Burgh-Haamstede. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijwilliger bij de Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haamstede, vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee-Pelgrimskerk Haamstede, vrijwilliger bij het Verzorgingshuis “de Duinen van Haamstede”, chauffeur van de Buurtbus, bestuurslid bij de Stichting Groepsaccommodatie De Koebel in Burgh.