Desnoods plukt Astrid van TROTS ‘haar kinderen’ zelf uit bed

VideoZIERIKZEE - Martin Weijermans (22) heeft ADHD, was verslaafd aan drugs, ging zeker twee jaar lang helemaal niet naar school en hing nacht na nacht rond op straat. Tot Astrid van Kleeff hem bij TROTS binnenhaalde. Nu kookt Martin de sterren van de hemel bij restaurant Bij Kees in Zierikzee, maakt-ie deel uit van het Culinair Team Zeeland en is hij hard op weg om een koksdiploma te halen. En hij niet alleen. Zeventien jongeren volgen op dit moment een TROTS-traject.