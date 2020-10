Den Haag schuift extra geld naar Schouwen-Duiveland; twee miljoen euro ter compensatie coronamaatregelen

De donkere wolken boven het eiland maken langzaam ruimte voor wat zonnestralen. Niet dat er nu gelijk bakken met geld deze kant op worden geschoven. ,,Maar het is ook wel eens anders geweest”, beschouwt wethouder financiën Daniël Joppe (CDA) de meevaller die Den Haag in het vooruitzicht heeft gesteld.

In september zag de gemeenteraad nog kans 1,6 miljoen te bezuinigen op de eigen uitgaven, zonder dat dit de samenleving al te veel pijn doet. Later die maand presenteerde een trotse wethouder een sluitende begroting, inclusief een flink pakket aan investeringen in diverse projecten. Al met al goed genoeg voor de provincie om het tijdelijk toezicht op de financiële handel en wandel in Zierikzee op te heffen. En als kers op die taart doet het Rijk nu ook nog een duit in dat zakje.