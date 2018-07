Deeltijd wonen wordt zo snel mogelijk afgeschaft

,,Het is wel een beetje sneu voor de mensen met tweede woningen in de kernen. Eerst werden ze met open armen ontvangen en nu doen we net of zij de boel lopen te versjteren’’, constateert Sandra Fonteijn (D66) over de ommezwaai in het beleid voor deeltijd wonen. Een paar jaar geleden leek het een mooie oplossing tegen leegstand om recreatief wonen in de dorpen toe te staan, maar nu leggen die tweede woningen een te groot beslag op de woningvoorraad. Daar moet iets aan gedaan worden. Daarom stemt de meerderheid van de raad voor het amendement op de Woonvisie van de SGP om het deeltijd wonen af te schaffen. Makelaars zullen daar zo snel mogelijk over geïnformeerd worden. Huidige tweede woningbezitters in de kernen krijgen de keus of ze als recreatieve of als permanente bewoners geregistreerd willen worden. Het gemeentebestuur wil in nauw overleg met dorps- en stadsraden hier op korte termijn beleid voor opstellen. VVD, D66, PvdA en SP vinden het allemaal wat te snel gaan en stemden tegen het voorstel.