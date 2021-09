Deel boetes uit, stel een calamiteitenfonds in en maak elke dag de Oosterscheldekust schoon; Henk Visser van Strandkorrel wil dat iedereen meehelpt

Ken jij iemand op Schou­wen-Duiveland die een beetje extra aandacht verdient? Meld hem of haar aan!

6 januari ZIERIKZEE - Op wie bent u ontzettend trots? Wie zet zich altijd in voor het welzijn in jouw stad of dorp? Wie trekt altijd zonder morren de lijnen van het voetbalveld, wie zorgt voor zijn ernstig zieke oma en wie is stiekem de ongekroonde burgemeester van het dorp? Die mensen zoeken wij voor de nieuwe rubriek De Gouwe van Schouwen!