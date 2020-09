Debora uit Bruinisse in uitgebrand Moria: ‘Het kamp was een tikkende tijdbom’

Nieuwe kleuren vuurtoren vallen verkeerd in Haamstede: ‘Het héét verdorie toch ook vuurtoren­rood?’

1 september NIEUW-HAAMSTEDE - Apetrots toonden de chique kleurspecialisten van Rijkswaterstaat vrijdag het nieuwe kleurenpalet voor de vuurtoren van Haamstede: vuurwit en oxiderood, precies als in vroeger jaren, was uit diepgravend onderzoek gebleken. Maar de heren en dames waren de kering nog niet over, of half Haamstede stond op zijn kop. ,,Hoe kúnnen ze dit doen?”