De Zeeuwse Hemel in Zierikzee wordt groter: ‘Eindelijk niet meer trappenlopen met borden’

De frietkar verdwijnt in 2022 van het evenemen­ten­plein­tje in Renesse: ‘Daar was het allemaal om te doen’

24 december RENESSE - De frietkraam De Buren op het pleintje aan de Hogezoom in Renesse moet na 2022 echt vertrokken zijn. Nu dorpsraadslid Hans Geurtsen zwart op wit heeft gekregen dat er geen draagvlak is in de Schouwse gemeenteraad om de standplaats langer aan te houden, is zijn woede over de gang van zaken grotendeels bedaard. ,,Daar was het allemaal om te doen.”