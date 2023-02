De Watersnoodramp in oude beelden: Zeeland zou na 1953 nooit meer hetzelfde zijn

Annebelle en haar oma waren bij de herdenking: ‘Wij hadden het al koud. Kun je nagaan hoe het tóen was’

,,Al die kransen. En dan ook nog eens namens allerlei landen van over de hele wereld. Heel bijzonder dat die zo bij Nederland zijn betrokken”, vindt Fransje Naerebout. Ze was woensdag bij de herdenking van de Ramp in Ouwerkerk en kijkt een dag later terug.

17:37