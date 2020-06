De vorstelijke pipowagen van prinses Bea in de duinen van Westenschouwen zit de hele zomer vol

,,Het is hier een paradijsje”, zeggen Marielies en Peter van der Toom uit Den Haag. Ze vieren een week vakantie in de houten kampeerwagen Randwijck, die in 1951 in Dreischor is getimmerd. Dat prinses Beatrix er ooit - onder de schuilnaam Dientje Rozeknop - sliep, onder de buitendouche stond en er met vriendinnetjes fijne dagen beleefde, vindt het tweetal een mooi verhaal. Maar ook zonder dat is het genieten. ,,Dit is een prachtige, unieke plek. Vlak bij strand en zee. Het is hier stil. Je hoort alleen maar vogels. En die pipowagen is gezellig ingericht. Het heeft veel sfeer.”