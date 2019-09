De Verwendag helpt om je even niet ziek te voelen

Modellen Magnifiek gaan zonder stress over de (dan nog) droge catwalk

11:42 BRUINISSE - Acht modellen, 32 verschillende outfits en vier rondes over de catwalk. Wie denkt dat eigenaar Heleen Duinhouwer van kledingzaak Magnifiek in Bruinisse bij de modeshow op het Food & Lifestyle Festival in de Bruse jachthaven peentjes zweet, heeft het mis. ,,Nee joh, het komt allemaal goed. Ik heb fantastische meiden lopen.”