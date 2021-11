De trompetkalkkokerworm maakt watersporters het leven zuur en het diertje lijkt Zeeland steeds leuker te vinden

Gouwe van Schouwen Simon Romijn steekt úren tijd in de Nieuwe Kerk. Zijn hoogtepunt? De Christmas Carols, als hij zelf op de planken staat

Elk jaar staat Simon Romijn (73) uit Zierikzee één avond zelf in de Nieuwe Kerk op de planken. Dan voert traditiegetrouw het Thomaskoor, waar hij lid van is, de Ceremony of Christmas Carols uit. Het is voor de man die als vrijwilliger úren tijd steekt in de verhuur van dat dik 170 jaar oude gebouw het jaarlijkse hoogtepunt. ,,Dan doen er iets van 30 jongeren mee. De kerk zit mudjevol en het is zó sfeervol. Dat maakt het voor mij heel bijzonder.”

