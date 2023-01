De strijd om de open polder bij Zonnemaire is nog niet gestreden; Uitbreiding landschapscamping verdeelt bevolking én politiek

Zo’n vijftien jaar voorbereiding door de ouders van Remco Delst gingen in rook op, toen de gemeenteraad in 2018 uiteindelijk besloot dat uitbreiding van Kijkuit met vijftig ecolodges in de polder bij Zonnemaire net even te veel van het goede was. Omwonenden en natuurorganisaties hadden zich vastgebeten in het inmiddels stapels hoge dossier en hard kunnen maken dat het plan in strijd was met de eigen regels van gemeente en provincie. Delst werd terug naar huis gestuurd met de mededeling dat hij met een alternatief moest komen. Dat ligt nu op tafel, maar de weerstand blijft. En het marsplan van de tegenstanders is onveranderd: uitbreiding en daarmee aantasting van het open polderlandschap strookt nog steeds niet met het gemeentelijk beleid.