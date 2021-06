De stoomboot laat nog even op zich wachten in Zierikzee

Eens een Zeeuw... Emilie is 14 jaar weg uit Zeeland: ‘Ik herken niet alles in Burgh-Haamste­de meer. Dat is helemaal niet leuk.’

3 juni Emilie den Hartog (41) woonde 27 jaar in Zeeland voordat ze zich met haar vriend en diens dochters in de Bollenstreek en later in Aerdenhout vestigde. Nu verblijft ze met vriend en hond in een huurhuis in Zandvoort, druk op zoek naar een nieuwe woning in de buurt. ,,Zeeland zelf mis ik niet, omdat ik hier alles heb. Maar wel mijn vrienden en familie, omdat je gewoon niet even zomaar daar bent.”