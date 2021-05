De Stofdokter, redder in nood voor vlekken in banken en vloerbedekking; ‘Hoe viezer hoe beter’

Als jonge vader met twee kleine kinderen weet Quinten Schnitzler (27) uit het Schouwse Serooskerke inmiddels ook dat een ongeluk in een klein hoekje zit. In zijn riante stoffen hoekbank waren her en der wat vlekken ontstaan. ,,Die bank is amper vier jaar oud. Dan is het wel zonde om, puur omdat die vies is geworden, al een nieuwe te kopen. Dus ben ik gaan zoeken naar een schoonmaakbedrijf.”