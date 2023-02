De stekker gaat uit misschien wel het mooiste muziekfeest van Schouwen-Duiveland: Aemstie Alive stopt ermee

Het 14-koppige bestuur van de stichting Aemstie Alive heeft woensdag een verklaring naar buiten gebracht over het besluit dat voor veel mensen rauw op hun dak zal vallen. In een brief schrijft het bestuur dat er in de bijna achttien jaar veel plezier is gemaakt en veel werk is verzet: ‘Maar aan alles komt een einde. Voor de 16e editie, die door de corona-break twee keer was uitgesteld, hadden we het met z’n allen weer opgepakt. Vol overtuiging dat we dit nog jaren wilden doen. Maar een 17e editie van Aemstie Alive gaat er toch niet meer komen. We wilden het niet voelen, maar voelden toch dat het allemaal wat moeizamer ging en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter was om dit prachtige tijdperk na 16 edities Aemstie Alive te beëindigen. Unaniem als bestuur trokken we deze zelfde conclusie. Het was een prachtige tijd, met prachtige mensen, met prachtige evenementen, maar het is mooi geweest zo!’