'De staô is beter dan de Efteling'

Wil­li­bror­dus­school is leutvierende enclave

9 februari ZIERIKZEE - Uit de luidsprekers op het schoolplein knalt de hoempaversie van Juf Anks 'Hallo Allemaal'. Even later lopen alle verklede kinderen en een heleboel ouders van de Willibrordusschool in Zierikzee de polonaise door de gestaag vallende sneeuw.