De stacaravan is heilig bij De Oase in Renesse: straks zijn er zelfs meer welkom

Ze zijn er nog, van die campings met een passantenveldje en weinig voorzieningen. Camping De Oase aan de Roelandsweg, vlak voor de entree van Renesse, is er zo een. Maar ook daar gaat het roer om. ,,We gaan de kwaliteit verbeteren”, zegt Eppo Vogel van Siblu Vakantieparken, waar De Oase onder valt. Op diverse plaatsen in Nederland betekent dat een fikse reorganisatie van het terrein met veel verdriet voor recreanten die al jarenlang van hun vaste stekkie met hun stacaravan of chalet genieten. Maar stacaravanhouders die bij de Oase een plek huren hoeven echt niet ongerust te zijn volgens Vogel. Hij kent de verhalen over de zogeheten ‘verroompottisering’. ,,Daar heb ik verder geen oordeel over, maar wij doen het anders en gaan tegen de marktbeweging in. Voor ons zijn de eigenaren van een stacaravan of chalet heilig.”