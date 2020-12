De Spar in Burgh-Haamstede moet dicht. De bedrijfsleider is woest

Onderne­mers­ver­e­ni­ging Renesse heeft een nieuwe voorzitter

20 december RENESSE – Nu bijna alles in Renesse nieuw is, ontbrak er nog een ding: een nieuwe voorzitter voor de ondernemersvereniging. Die is gevonden in de persoon van Inge van der Poort. Voor velen niet direct een bekende naam, maar Renesse is voor haar absoluut niet onbekend.