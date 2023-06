De smoezen vliegen rond de oren bij de verkeersassistenten voor CAS: 'Ik moet naar mijn oma, de oma van een vriend'

Is iets een smoes of is het echt? ,,Als ze zeggen dat ze naar de Wilhelminastraat moeten, weet je: die hebben we niet in Scharendijke”, zegt Amber Rombout (27). Ze is vrijdag voor de tweede dag verkeersassistent. Dat zijn veelal inwoners of mensen met goede lokale kennis die de professionele verkeersregelaars helpen om de verkeersstromen voor het driedaagse festival Concert at Sea (CAS) in goede banen te leiden. Of beter gezegd: die zorgen dat Scharendijke en omgeving niet overspoeld wordt met geparkeerde auto's van festivalgangers. Deze krant kijkt even mee wat de verkeersassistenten voor hun kiezen krijgen.