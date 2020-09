De schrik zit er bij omwonenden goed in na de explosie in de Moggestraat, en ook Zeeuwland is er klaar mee

Praten wil iedereen wel, maar niet met naam en toenaam. Doodsbang zijn ze voor represailles, want het rommelt al maandenlang in de straat. In januari heeft een nieuwe bewoner z’n intrek genomen in het huis waar vannacht waarschijnlijk iets explosiefs in de achtertuin is gegooid. ,,Sinds hij hier woont is niks meer normaal. Die man is drugsverslaafd en er wordt gezopen. Het is écht hopeloos.”