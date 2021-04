De raad is aan zet: voor of tegen een homofoob Schouwen-Duiveland

Even terug in de tijd. In 2018 is een motie aangenomen om diversiteitsbeleid te ontwikkelen met specifieke aandacht rondom seksuele geaardheid. Een jaar later kwam de toenmalige LHBT-gemeenschap Schouwen-Duiveland met een burgerinitiatief waarna met meerdere partijen een plan is opgesteld om invulling te geven aan de uitvoering van de motie. Nu puntje bij paaltje is gekomen, heeft het college van B en W dat plan terzijde geschoven, want: te specifiek op één doelgroep gericht. B en W leggen nu de raad een plan voor dat veel breder gericht is en bijvoorbeeld ook statushouders en inwoners met een koloniaal verleden erin betrekt.