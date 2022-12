De propvolle boodschappenkarren van Frans zijn een schot in de roos: ‘Zo weet je dat je niet alleen staat’

Bakelaar geeft donderdag een volle boodschappenkar weg aan drie mensen op zijn dorp die dat goed kunnen gebruiken. Wat Van der Werf allemaal gaat halen? ,,Koffie, bepaalde sap, kaas. En ik denk voor de kinderen wat red bull of chippies.” Bakelaar staat er op dat de kar helemaal gevuld wordt. Dus kan de Oosterlandse even echt zorgeloos los.

Ik ga huilen

Eerder viel ze al in de prijzen nadat een nichtje haar had opgegeven bij een winactie voor een kiprollade van Boer de Ronde. ,,En toen kwam hij aan de deur”, wijst ze op Bakelaar. ,,Ik dacht: nog even en dan ga ik echt huilen. Wat dit voor me betekent? Dat het dorp meedenkt. En dat geeft me een goed gevoel.”