De patrijs en andere vogels zitten er lekker bij... dankzij de boeren

De patrijs staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De vogelsoort is sinds de jaren 70 met meer dan 95 procent afgenomen volgens Vogelbescherming Nederland, terwijl deze fazantachtige voor die tijd een vaste waarde was op Nederlandse akkers en velden. De schaalvergroting van de landbouw en het gebruik van pesticiden worden aangewezen als oorzaken. Om de patrijs terug te brengen in het landschap en daarnaast meer biodiversiteit te creëren, is in 2017 het internationale project partridge gestart. Op Schouwen-Duiveland, bij Burghsluis, is een gebied van zo’n 500 hectare optimaal ingericht voor de patrijs. Daarin werken boeren en jagers samen met stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en Vogelbescherming.