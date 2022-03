De pannenkoek met kibbeling, friet en rozijnen heeft het niet gered, maar de Helchersee pannenkoek is om van te smullen

VIDEO Het zijn alleen maar Belgen bij de enige strao waar je nog écht de kroeg in gaat

ELLEMEET - Eén keer per jaar klimt Vivian de Jonge (39) uit Ellemeet op een paard. Op zo'n imposante Belg, die ze huurt van trekpaardenfokker Bart van der Wekken. Zaterdag was het weer zo’n feest. Een prachtige stoet trekpaarden trok vanuit Ellemeet naar het strand. De superspierpijn na afloop neemt De Jonge voor lief. ,,Dat is écht verschrikkelijk. Maar ik heb het er graag voor over. En dit is de leukste. Dit is de enige strao waar je echt de kroeg in gaat.”

