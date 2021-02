De onrustige gedachten van Rick (21) verdwijnen bij elke fotoklik in de Schouwse natuur

Sinds hij bijna een jaar geleden begon met zijn stage op de afdeling geriatrie in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, leeft Rick in een constante spanning: ,,Heb ik het wel of heb ik het niet? Iedere dag denk ik eraan.” Rick komt op zijn stageplek namelijk regelmatig in aanraking met mensen met corona. ,,Ik ben vooral bang om anderen te besmetten. Omdat ik met een oudere leeftijdscategorie te maken heb, pakt de ziekte soms wat heftiger uit. Het heeft indruk op me gemaakt hoe snel iemand achteruit kan gaan.”