De miniatuur stoomgroep, modelbouwers en palingrokers trekken alle registers open tijdens jubileumeditie in Kerkwerve

Het wordt een groots feest, belooft Martin van den Barselaar, ,,met voor ieder wat wils. De palingrokers zetten we rond een bad waarin allerlei radiografisch bestuurbare modelboten rondvaren. De laatste keer hadden we vrachtwagens, dus dit is weer eens wat anders.” En bij het evenement is nog veel meer modelbouw te zien in het museum dat Van den Barselaar heeft ingericht in een schuur van de boerderij.