De milieustraat in Zierikzee groeit uit zijn jas en dat gaat ten koste van de composthoop

Het is woekeren met de beschikbare ruimte, zegt Marinussen. ,,We zitten helemaal klem daar in Zierikzee. We zijn al enige tijd met de gemeente aan het kijken of we misschien naar een andere plek kunnen.” Sinds vorig jaar zijn er nieuwe afvalstromen bijgekomen op de milieustraten. Overal in Zeeland zijn er aparte containers voor matrassen en piepschuim op de milieustraten geplaatst. In Zierikzee betekende dat, dat er geen plek meer was voor de composthoop.