De melkflessen veranderen zaterdag in Oosterland weer in knalkanonnen

monnikenwerk Opbrengst kerstont­moe­tings­fair Haamstede gaat naar voedsel­bank

Als ik aan een fair denk, hoor ik in gedachten ruisende bomen vol in het blad en voel ik de zon op mijn huid. Ik denk aan een buitenevenement op een locatie waar duidelijk wordt dat het leven op het land goed is. Een fair in december zit niet in mijn systeem. Het is te guur, te koud, te mistig en te glad om ernaartoe te fietsen of ervoor in de auto te stappen.

17 december