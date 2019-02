De lijn tussen spel en werkelijkheid is flinterdun in Zierikzee

Spel of realiteit? Dat is de centrale vraag van ‘Pas de deux’. Een toneelstuk van Hugo Claus uit 1973. Dat was een heel andere tijd, met een heel andere moraal. Veel losser, zeggen sommigen. Een tijd zonder #MeToo. Maar wat nooit verandert, is de pijn van voorbije liefde. En daarmee worstelen de beide hoofdpersonages uit ‘Pas de deux’. Ooit waren ze een koppel, maar ze zijn al een paar jaar uit elkaar. En nu spelen ze samen in een stuk vol lust en verleiding.