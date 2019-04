De Lelie krijgt als enige molen in Zeeland weer kleppen op de wieken

Kees Jobse wil bijblijven in het verkeer

20:46 SIRJANSLAND - Kees Jobse (68) uit Zierikzee heeft al heel wat kilometers in zijn leven gemaakt en stapt nog altijd zonder problemen in de auto. Maar bijblijven in het verkeer kan in zijn ogen geen kwaad. Dus meldde hij zich maandag in het dorpshuis van Sirjansland waar de afdeling Schouwen-Duiveland van Veilig Verkeer Nederland een opfriscursus hield voor automobilisten.