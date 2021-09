De laatste sobere tuintjesmarkt: “Volgend jaar maken we het grootser dan ooit”

Halte lijn 133 Bruinisse verplaatst tijdens weekendaf­slui­ting N59

14 september BRUINISSE - In verband met het onderhoudswerk aan het viaduct over de Noorddijk in Bruinisse vervalt komend weekend de gebruikelijke halte aan de parallelweg bij Bruinisse. Er is een vervangende halte op het havenplateau aan de Havenkade.