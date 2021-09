De kwelling van Bjorn in de woestijn van Jordanië zit erop: ‘De hellingen waren soms te steil om tegenop te rennen’

Zijn neef die op vierjarige leeftijd leukemie kreeg was de aanleiding voor de beproeving van Bouwman. De Zierikzeeënaar deed daardoor eerder al mee aan de KiKa-run in Rotterdam, om geld op te halen voor het kinderkankerfonds. Met het hardlopen had hij inmiddels de smaak te pakken. Hij verscheen bij meer evenementen aan de start, maar niet eerder liep hij een hele marathon. Tot zaterdag, hij behoort tot de in totaal 21 Nederlanders die meededen aan de Petra Desert Marathon. Een evenement waarbij elke deelnemer 6250 euro aan sponsorgeld moet ophalen. Dat is Bouwman gelukt. ,,Er is met deze marathon meer dan 152.000 euro opgehaald. KiKa financiert hiermee onderzoeken naar kinderkanker.”