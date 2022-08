De kracht van Beachboom, bekende namen en lokale helden gaan er gemoedelijk samen

We zijn het inmiddels wel gewend dat we weer volop naar festivals en andere evenementen kunnen. En daar maken we dan ook goed gebruik van, ondanks de gestegen prijzen van zo’n beetje alles. Van zuinigheid was bij Beachboom weinig te merken. Wel willen we er schijnbaar alles uithalen wat erin zit. Want waar het festivalterrein normaal gesproken langzaam vol druppelt, is het aan het einde van de middag al flink druk. De meeste bezoekers uitgedost in een outfit passende bij het thema green jungle. Sommigen hebben werkelijk alles uit de kast gehaald. Van luipaardpakken tot de fleurigste gifgroene gewaden zie je voorbij komen.

Uitgedost in jungle groen

Twee mannen die er met hun tropenhelm uit zien als Indiana Jones, vermaken zich opperbest. Een opblaasbeest om de nek, treetje bier mee en gaan. Hun vriendinnen willen liever niet dat ze met hun naam in de krant komen, maar wat ze wel kwijt willen: ,,De sfeer is top, echt helemaal geweldig”. Jeroen uit Gouda is voor het eerst op Beachboom en vindt het ook heel leuk. ,,We zitten op Port Zélande, omdat een vriend van me daar werkt. We zijn nu met een soort samengestelde vriendengroep, we kennen elkaar niet allemaal. Maar het is hartstikke gezellig”. Met zijn luiaardknuffel Slappie om de nek weet hij in ieder geval de aandacht te trekken. ,,Ja, hij kijkt zijn ogen uit. Slappie heeft nog nooit zoveel mooie vrouwen gezien!”