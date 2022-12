De kookdames van Renesse koken de sterren van de hemel voor ouderen

Om de week staan ze er weer. Met nieuwe recepten, boodschappentassen vol spullen en altijd een goed humeur. De kookdames van Renesse zijn goud waard. Met z’n vieren draaien ze om de week een lekkere maaltijd in elkaar voor ouderen op hun dorp. Met dinsdag het jaarlijks hoogtepunt: een driegangenkerstdiner. In een feestelijk aangeklede zaal mét muziek.

Dorpshuisbeheerster Janet Leeuwe kan de kookdames wel zoenen. Elke keer staan ze er weer. Hebben ze recepten uitgeknobbeld en ingrediënten gekocht. De ene keer koken ze een maaltijdsoep, de andere keer een driegangendiner. ,,Het is geweldig wat ze doen. Dat zou ik alleen natuurlijk nooit kunnen.”

Terwijl het Tafelen in de Buurt ontzettend populair is op Renesse. ,,Mensen vinden het fijn dat ze niet alleen thuis hoeven te eten. Hier krijgen ze een gezonde maaltijd voorgezet en kunnen ze even gezellig samen eten.”

Quote Hier kan toch geen geld tegenop? Mensen zijn zo dankbaar Janet Leeuwe, Dorpshuisbeheerster Renesse

In de keuken ondertussen wordt in vliegende vaart de laatste hand gelegd aan de volgende gang. Er wordt vaat weggewerkt, eten uitgeserveerd. Het is buffelen geblazen. Maar Betty van der Straaten, Janneke Leeuwe (Janets moeder), Myriam Sels en Henny Priemis doen het alle vier met een lach.

Kilometers en uren

,,Het is heel leuk. We genieten ervan. Het is een gezellige groep en we hebben het zelf erg gezellig. En het is heel dankbaar werk.” Dat laatste ervaart Leeuwe zelf ook, die altijd flinke kilometers en uren maakt om het Tafelen in de Buurt voor elkaar te boksen.

Dat is ook voor haar geen verdienmodel. ,,Maar hier kan toch geen geld tegenop? De mensen zijn zo dankbaar.” Met het kerstdiner wordt Tafelen in de Buurt voor dit jaar afgesloten.

Volledig scherm De kookdames vlnr: Henny Priemis, Betty van der Straaten, Myriam Sels, Janneke Leeuwe, Janet Leeuwe en Jacqueline Pronk van de dorpsraad. Zij zette de vrijwilligers in de bloemen om ze te bedanken voor hun werk © Marieke Mandemaker

Volledig scherm De kookdames in de keuken aan het werk: Myriam Sels, Betty van der Straaten en Janneke Leeuwe © Marieke Mandemaker