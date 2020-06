De koek is op. Wethouder Joppe weet ook niet meer waar Schouwen-Duiveland het geld verder vandaan moet halen

Als vanouds koud tapbiertje op Schouwse terrassen

1 juni SCHOUWEN-DUIVELAND - Zeeuwen zijn nuchter. Waarom om klokslag twaalf uur op een terrasje neerzijgen? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Een kreet om over na te denken in deze tijden. Op de terrassen van Schouwen-Duiveland waren maandag vooral toeristen aanwezig. Er werd met volle teugen van de heropening van de horeca genoten. ,,We mogen weer.”