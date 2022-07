De ‘koaje’ van Bruinisse stroomt vol voor de eerste openluchtkerkdienst

‘Complimenten, hoor!’ Een man sloeg dominee Leo Molenaar van de hervormde gemeente in Bruinisse zondagochtend op zijn schouder en sprak deze aardige woorden uit. De allereerste Koajedienst was zojuist beëindigd. Het thema was ‘Kom aan boord’. Het idee om een keer een dienst in de buitenlucht te houden, kwam van de hervormde gemeente. De gereformeerde kerk sloot zich aan. ,,De drempel om een kerk binnen te stappen is voor veel mensen best hoog’’, legde Molenaar uit. ,,Door hier in de buitenlucht, op de kaai, een dienst te houden, hoopten we ook mensen te bereiken die we normaal gesproken niet in de kerk zien. En volgens mij is dat gelukt.''