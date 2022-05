De Giro di Schouwen-Duiveland is voortaan in mei, volgend jaar samen met de wielerronde

Jan-Willem de Oude heeft nooit in wedstrijdverband gefietst, maar wielrennen doet hij toch al zo’n twintig jaar. Dat is gekomen door zijn oom Wim Evertse, die aan de wieg stond van de Giro di Schouwen-Duiveland. ,,Bij hem stond ik in de avonduren in de winkel en daar hielp ik een beetje sleutelen. Zo is de liefde voor fietsen een uit de hand gelopen hobby geworden. Inmiddels heb ik ook een eigen bedrijf in racefietsen naast mijn dagelijkse werk.” Een bezig baasje dus. Want buiten dat zit Jan-Willem ook in de organisatie van de Giro di Schouwen-Duiveland en de wielerronde van Zierikzee.