De droom voor de Vaillantjes op zorgboerderij Bouwlust is voorbij; ‘We lopen hier met een dikke strot rond’

Hallo, wie heeft er geld nodig? Schou­wen-Duiveland wil inwoners beter wijzen op coronas­teun

30 april ZIERIKZEE - Nog niet iedereen weet zijn weg te vinden naar de gemeente om steun te vragen bij het kunnen betalen van de huur of zelfs zorgkosten. Tot 9 april zijn er nog maar 7 aanvragen voor tegemoetkoming in noodzakelijke kosten (TONK) binnengekomen. Daarom gaat de gemeente harder roepen, want er is een flinke zak met geld te verdelen voor inwoners die een onvoorziene terugval in inkomen hebben als gevolg van de coronacrisis.