De drie musketiers zijn nog maar met zijn tweeën over. ,,We deden een rondje supermarkt, zaten op een bankje en aten een appelflap”

Wie: Rina Assenberg - Van Eijsden Waar: Haven Noordzijde, Brouwershaven Wanneer: Zaterdag 18 maart, 13.00 uur

Ze lopen even een rondje om te ‘luchten’, Rina Assenberg- Van Eijsden en haar zoon Jan. Zometeen wordt er gegeten en dan is het tijd voor een middagdutje. Maar dus eerst even naar buiten. ,,Ik ben hier acht jaar geleden op mijn achtentachtigste komen wonen vanuit Vlaardingen. Mijn zussen waren ouder en zijn al overleden en mijn zoon woonde al hier”, doet Rina uit de doeken. Ze had al een caravan in Renesse en van daaruit schreef ze zich in voor een woning in de Poortershof.

Samen met twee van haar buurvrouwen Lena en Krijntje vormde ze een soort drie musketiers. ,,We waren alle drie van bouwjaar 1926. Zij waren echt van hier. We gingen samen regelmatig op pad. Toen had ik nog geen rollator, hoor. Maar als we dan achter elkaar over de stoep liepen, ging ik nooit in het midden lopen, want ik wilde niet tussen hun vriendschap komen”. Rina vertelt hoe ze dan een rondje langs de supermarkt gingen. ,,Dan zaten we samen op een bankje en aten we een appelflap. We hadden verschillende vaste bankjes”.

Helaas is Lena inmiddels overleden en zijn Rina en Krijntje overgebleven. In september wordt Rina 97. ,,Ik heb een goed leven gehad en altijd heel veel gesport: tennis, tafeltennis, badminton. En ik heb geskied tot mijn zeventigste”, vertelt ze lachend. Met de gezondheid is het nu wel wat minder gesteld. ,,Vorig jaar in mei heb ik een week in het ziekenhuis gelegen vanwege gordelroos. Daar heb ik nu nog steeds veel zenuwpijn van. Vannacht was ik om drie uur wakker en moest echt iets tegen de pijn innemen. Ze zeggen dat het nog wel weg kan gaan, dat hoop ik van harte”.