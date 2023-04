De Dikke Toren beklimmen wordt steeds meer een beleving (en het traplopen went)

Verhuur oude vuurtoren­wach­ter­wo­ning moet na 25 jaar plots stoppen: ‘Dictatori­aal beleid’

Op last van hoge dwangsommen moet verhuurder Leo Hart stoppen met de verhuur van recreatiewoning Duinzoom aan de Rampweg in Renesse. Gasten die al 17 jaar Pasen doorbrengen in de oude vuurtorenwachterwoning zijn tot groot verdriet en woede afgezegd. Voor de rest van het jaar zijn de reserveringen geannuleerd. ,,Zo ga je niet met recreanten en ondernemers om.”