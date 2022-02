De democratie op Schouwen kan wel wat extra's gebruiken vindt GroenLinks: ‘Begin een burgerberaad’

Medewer­kers Nemag slaan de eerste paal er met z'n allen in

Ze deden het écht met z’n allen: de medewerkers van grijperfabrikant Nemag sloegen dinsdag de eerste paal van het nieuwe kantoor in Zierikzee er collectief in. Het nieuwe pand moet in december klaar zijn. En, net als de op te knappen omgeving, helemaal van deze tijd. Het oude pand was één van de eerste gebouwen die eind jaren 50 op industrieterrein de Zuidhoek werd neergezet. Toen als onderkomen voor scheepsmotorenfabriek Smit en Bolnes.

