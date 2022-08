De dames van Jan Kaljouw lusten wel een groen blaadje of wat; ‘Bikke, bikke, bikke!’

Rechter: Cinema Middelburg moet zich als een goede onderhuur­der gedragen en de boel afsluiten

MIDDELBURG - Cinema Middelburg draait sinds woensdag de deur op slot en schakelt de alarminstallatie in na afloop van een filmvoorstelling in de Kloveniersdoelen. De kantonrechter moest er echter wel aan te pas komen om het bestuur van Cinema zover te krijgen. Hij besliste woensdag in kort geding dat Cinema als onderhuurder verantwoordelijk is voor het ordelijk afsluiten, en diezelfde avond is dat vonnis ook opgevolgd.

4 augustus