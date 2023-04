De carrière van Piet van der Klooster (88) begon bij de geboorte van Het Legioen

Terwijl hij zijn belangrijkste prijs niet won met een sportfoto, maar met een foto van een ramp. Maar daarover later meer. Wat Piet van der Klooster allemaal heeft gezien en meegemaakt, leent zich voor een onophoudelijke stroom anekdotes. Maar zo zit Piet niet in elkaar. Mede daarom zitten we aan tafel bij zoon Peter (56), in diens appartement midden in Zierikzee. Peter, die als kind vaak als assistent met zijn vader meeging, is zelf ook sportfotograaf geworden. Op iets bescheidener niveau dan zijn pa. Vandaag helpt hij zijn bescheiden vader met een terugblik op zijn duizelingwekkende carrière. Want Piet stond tientallen jaren overal met zijn neus bovenop en fotografeerde iedereen, van Cruijff tot Pelé.