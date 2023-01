De bus in Zeeuwse dorpen gaat in de ban. Alles wat we nu weten over de mobiliteitshub op een rij

Het is de állerlaatste keer dat Anne Mart Mastenbroek met de bus dwars door Burgh-Haamstede zoeft onderweg van werk naar huis. Vanaf zondag gaat de bus in het dorp in de ban. Mastenbroek, die in Noordwelle woont en in Middelburg werkt, stapt speciaal voor de gelegenheid nog even in Haamstede uit. Al is hij niet rouwig om de pilot met de mobiliteitshub, die bussen voortaan langs het dorp voert. ,,Ik vind het eigenlijk wel lekker.”